Polizeibericht aus Rutesheim Lkw-Fahrer wird bewusstlos: Unfall auf A8

Bergung dauert mehrere Stunden

In Folge des Unfalls wurden zunächst in beiden Richtungen die linke und mittlere Spur gesperrt, was zu kürzeren Staus führte. Zur Bergung des Lastwagen waren zwei Kräne im Einsatz. Gegen 15.40 Uhr wurde der Sattelzug von der Mittelleitwand gehoben, weshalb die Spuren in Richtung Stuttgart wieder freigegeben wurden. In Richtung Karlsruhe dauerte die Bergung bis in den Abend hinein an.