Rutesheim - Mit einem vierstelligen Bargeldbetrag haben sich bislang noch unbekannte Täter aus dem Staub gemacht, die am Mittwoch zwischen 15.15 und 20.05 Uhr in ein Wohnhaus in der Heimsheimer Straße in Perouse eingebrochen sind. Die Diebe brachen die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Haus, das sie komplett durchsuchten.