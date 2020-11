Rutesheim - Am Dienstagmorgen hat ein bislang unbekannter Exhibitionist sein Unwesen in Rutesheim getrieben. Gegen 10 Uhr war der Mann, der ein Fahrrad schob, auf einem Feldweg von der Gebersheimer Straße in Richtung Friedhofstraße unterwegs. Als eine 17-jährige Joggerin auf ihn zukam, zeigte der Mann ihr sein entblößtes Glied.