Rutesheim - Ein 28-jähriger Baggerfahrer ist am Donnerstag um 16.45 Uhr rückwärts gegen einen in der Schuckertstraße in Rutesheim abgestellten BMW gefahren. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bestätigte ein Atemalkoholtest mit einem Wert von über 2,3 Promille den Verdacht der Beamten auf eine erhebliche Alkoholisierung des 28-Jährigen. Dem Baggerfahrer wurde im Anschluss im Krankenhaus Blut entnommen, die Polizei beschlagnahmte außerdem seinen Führerschein. Der Schaden am BMW ist noch nicht bekannt.