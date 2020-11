Rutesheim - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Freitag in der Uhlandstraße in Rutesheim randaliert und dabei einen Schaden von etwa 1500 Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann dabei beobachtet, wie er gegen 23.45 Uhr die Scheibenwischer an zwei Autos abriss und mehrere Mülltonnen umwarf.