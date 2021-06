Rutesheim - Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte am Freitag Abend nicht verhindert werden, dass ein Auto vollständig ausgebrannt ist. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 22-Jähriger die Autobahn A8 von Karlsruhe in Richtung München, als er zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraums seines Mercedes bemerkte. Er verließ die Autobahn und stellte das Fahrzeug auf einem nahe gelegenen Wanderparkplatz ab. Der Pkw fing an zu brennen, das Feuer griff rasch auf den Innenraum über. Die alarmierte Feuerwehr Rutesheim hatte drei Fahrzeuge und 14 Einsatzkräfte im Einsatz, der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vorsorglich vor Ort. Verletzt wurde bei dem Autobrand niemand. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.