Rutesheim - Irgendwann im Lauf des Samstags muss ein Lastwagen auf der A 8 bei Rutesheim zwei schwarze Bauwannen verloren haben. Was der Mann am Steuer des Lkw womöglich gar nicht gemerkt hat, bekam gegen 17.40 Uhr ein 58-jähriger deutlich zu spüren. Kurz vor der Rutesheimer Abfahrt in Richtung München bretterte er mit seinem Sprinter über die Bauwannen.