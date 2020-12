Polizeibericht aus Renningen Zwei Einbrüche am Wochenende

Renningen - Zweimal wurde die Renninger Polizei am Wochenende wegen eines Einbruchs gerufen. Die erste Tat ereignete sich im Stadtteil Renningen. Zwischen 7.30 und 17.30 Uhr am Samstag wurde in einem Wohnheim Bargeld entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter über ein offenstehendes Fenster in die Räume einbrach und einen Tresor im Büroraum öffnete. Wie ihm das gelungen ist, ist noch unklar, infrage kommt der Polizei zufolge ein falscher Schlüssel. Der Einbrecher entkam mit einem Betrag in vierstelliger Höhe.