Renningen - Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, die Außenwand der Werkrealschule in der Poststraße in Renningen mit Graffiti beschmiert. Der Täter sprühte mit neonorangener Farbe verschiedene Buchstaben auf und verursachte hierdurch einen geschätzten Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Polizeiposten Renningen, Telefon 0 71 59 / 8 04 50, bittet um Hinweise.