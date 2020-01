Polizeibericht aus Renningen Von der Straße abgekommen

Renningen - Kurz vor Malmsheim hat es am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf der K1015 gekracht. Ein 21-Jähriger war vermutlich zu schnell unterwegs und verlor auf Höhe der ersten Gebäude die Kontrolle über seinen BMW. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab und geriet in den Grünstreifen. Dort prallte er gegen eine Erderhebung, überschlug sich und blieb in der Wiese auf der Beifahrerseite liegen. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden in von etwa 8000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.