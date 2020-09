Renningen - Einen Schaden von rund 2500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursacht, der am Dienstag in der Weil der Städter Straße in Renningen einen VW Touareg an der Beifahrerseite touchiert hat. Anschließend suchte er das Weite und kümmerte sich nicht um den Unfall. Der VW war auf einem Bahnhofsparkplatz abgestellt. Der Unfall ereignete sich zwischen 14 und 16 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich an das Polizeirevier Leonberg unter 0 71 52 / 60 50.