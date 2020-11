Renningen - Einen Schaden von etwa 2500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem BMW Kombi verursacht, der am Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße in Renningen geparkt war. Am Mittwoch in der Zeit zwischen 12.10 und 12.30 Uhr streifte er das Fahrzeug vermutlich beim seitlichen Einparken und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 in Verbindung zu setzen.