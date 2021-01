Polizeibericht aus Renningen Unfallflucht auf der B 295

Renningen - Als Polizeibeamte am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 295 und der Kreisstraße 1008 bei Renningen einen Unfall aufgenommen haben, entdeckten sie unweit der Unfallstelle Spuren, die auf eine Unfallflucht schließen ließen. Die Polizei sucht nun Zeugen (Telefon 0 71 52 / 60 50). Zunächst nahmen die Beamten den aktuellen Unfall auf. Ein Renault war auf Höhe der Abzweigung in Richtung Warmbronn aufgrund von Glätte in einen Acker gerutscht und musste abgeschleppt werden.