Polizeibericht aus Renningen Unbekannter verletzt eine Joggerin

Renningen - Eine 33-jährige Joggerin ist am Samstagabend möglicherweise Opfer einer Straftat geworden. Sie war gegen 21.45 Uhr auf einem unbefestigten Weg entlang der Bahnlinie im Bereich Spitzäcker nördlich von Renningen unterwegs. Von diesem Standort aus schickte sie ihrem Freund eine Textnachricht, in der sie um Hilfe bat. Er fand sie kurz darauf leicht verletzt und ohne Bewusstsein am Wegrand. Er brachte sie in ein Krankenhaus.