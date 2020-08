Vermutlich beim Einparken, so teilt die Polizei mit, hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr den VW gerammt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Telefon 07152/6050 in Verbindung zu setzen.