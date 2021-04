Renningen - Vermutlich in der Nacht zum Samstag hat ein bislang unbekannter Täter gewaltsam einen BMW aufgebrochen, der vor einem Wohnhaus in der Mathilde-Hasenkamp-Straße in Renningen geparkt war. Der Täter durchsuchte das Fahrzeug. Ob ihm dabei Diebesgut in die Hände fiel, steht noch nicht fest.