Polizeibericht aus Renningen Unbekannter Fahrer beschädigt Geländer

Renningen - Ein noch unbekannter Fahrer hat am Montag gegen 7.40 Uhr in der Benzstraße in Renningen auf dem Gelände eines Supermarktes ein Geländer beschädigt. Offenbar ist er mit der Beifahrerseite seines Fahrzeugs gegen das Geländer im Eingangsbereich des Einkaufsmarktes gestoßen. Anschließend stellte er den Wagen einige Meter entfernt in einer Parklücke ab und begab sich in den Markt. Kurz darauf kehrte er zum Fahrzeug zurück und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern.