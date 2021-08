Polizeibericht aus Renningen Unbekannter fällt 150 Jahre alte Eiche

Renningen - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbefugt zwei Bäume in Renningen gefällt. Die „Opfer“ waren eine 150-jährige Eiche und eine 100-jährige Buche, die im Renninger Mittelwäldle nordöstlich des Bergwaldweges standen. Der Unbekannte muss sich zwischen 18 Uhr und 6.45 Uhr mit einer leistungsstarken Motorsäge mit entsprechend langem Schwert an den Bäumen zu schaffen gemacht haben, teilt die Polizei mit.