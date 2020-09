RenningenIn der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind einem Anwohner in der Anna-Rauh-Straße in Malmsheim zwei unbekannte Männer aufgefallen. Gegen 1.45 Uhr liefen sie auf das Nachbargrundstück des Zeugen und versuchten, eine Garagentüre zu öffnen. Als die Tatverdächtigen den Mann bemerkten, versuchten sie zunächst, auf einem anderen Grundstück die Tür eines Autos zu öffnen. Als dies nicht gelang, flüchteten sie über einen Garten in Richtung Nelkenstraße. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war aus einem Auto ein geringer Betrag an Münzgeld gestohlen worden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Wem etwas Verdächtiges auffällt, der sollte die Polizei verständigen. Das Polizeirevier Leonberg ist unter Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 zu erreichen. In dringenden Fällen den Notruf 110 wählen. -