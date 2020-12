Renningen - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag zwischen 0.10 und 1.30 Uhr in einen Sonderpostenmarkt in der Weil der Städter Straße in Renningen eingebrochen. Dort hebelten sie eine Tür auf und entwendeten einen Tresor mit Bargeld in derzeit unbekannter Höhe. Der Tresor wurde vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wenden sich an den Polizeiposten Renningen unter der Telefonnummer 0 71 59 / 8 04 50.red