Nicht der erste Fall einer brennenden landwirtschaftlichen Fläche in dieser Woche. Am Sonntagnachmittag war über dem Ditzinger Stadtteil Heimerdingen ein Modellflugzeug abgestürzt. Der Pilot hat noch versucht, per Fernsteuerung im Getreidefeld zu landen. Wenige Sekunden nach dem Aufsetzen stieg Rauch auf. Eine Fläche von mehreren tausend Quadratmetern brannte und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.