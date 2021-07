Renningen - Ein Fahrradfahrer und ein Autofahrer sind am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr in der Renninger Bahnhofstraße aneinander geraten. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer mit geringem Abstand an einem 65-jährigen Radfahrer vorbei. Um den Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, fuhr der Radfahrer neben den Mercedes. Es kam zum Streit.