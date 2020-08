Polizeibericht aus Renningen Streit an der Tankstelle

Renningen - An einer Tankstelle in der Leonberger Straße in Renningen sind am Samstagnachmittag zwei Männer aneinander geraten. Offenbar war ein VW-Fahrer von der falschen Seite her in die Tankstelle eingefahren, woraufhin ein anderer Autofahrer ihn beschimpfte und beleidigte. Als der bislang unbekannte Mann, der vermutlich mit einem BMW mit Stuttgarter Kennzeichen (S-) unterwegs war, wegfuhr, blieb er mit seinem linken Außenspiegel und seiner linken Fahrzeugseite an der Fahrertür des VW hängen. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 300 Euro geschätzt.