Polizeibericht aus Renningen Streifenwagen kracht auf Verkehrsinsel

Renningen - Ein Streifenwagen des Polizeireviers Leonberg ist auf dem Weg zu einem Einsatz auf eine Verkehrsinsel gefahren und mit den Schildern dort kollidiert. Wie die Beamten mitteilen, war am Dienstagabend eine hilflose Person gemeldet wurden. Daraufhin machte sich die Streifenwagenbesatzung mit Blaulicht auf den Weg. Gegen 20.25 Uhr geriet das Auto am Kreisverkehr der Nord-Süd-Straße zur Renninger Straße in Richtung Malmsheim in der spitzen Kurve zu weit nach links auf die Verkehrsinsel. Bei der Kollision mit den Verkehrszeichen wurde das Dienstfahrzeug erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Die Polizisten wurden nicht verletzt.