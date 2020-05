Renningen - Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter die beiden Spargelstände aufgebrochen, die sich am Ende der Leonberger Straße in Renningen befinden. Er stahl Waren im Wert von knapp 300 Euro. Dabei handelt es sich um Spargelschäler, Soßen, mehrere Flaschen Alkohol, Eier, Erdbeeraufstrich, Quitten, Tomaten und Kartoffeln. Auch eine Geldkassette wurde aufgebrochen. In dieser befand sich jedoch kein Bargeld. Hinweise: 0 71 59 / 8 04 50.