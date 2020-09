Polizeibericht aus Renningen Schwerer Unfall zwischen Perouse und Malmsheim

Renningen - Auf der Strecke zwischen dem Bosch-Kreisel in Malmsheim und Perouse hat es am Montagmittag einen schweren Unfall gegeben. Nach ersten Informationen stießen zwei Autos zusammen. Drei Menschen wurden dabei teils schwer verletzt, eine Person lebensgefährlich, so dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die Feuerwehr musste zudem eine Person aus einem Auto befreien.