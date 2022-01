Renningen - Am Renninger Bahnhof ist am Dienstag ein Pedelec geklaut worden. Wie die Polizei berichtet, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Zweirad der Marke Haibike, Typ XDURO AllMtn 3.0 in der Zeit zwischen 6.30 und 21.10 Uhr. Das Rad war mit einem Stahlschloss gesichert, der Dieb ließ es am Tatort zurückließ. Der Wert des Fahrrads ist bislang nicht bekannt.