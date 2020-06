Renningen - Ein bislang unbekannter Täter hat am Wochenende Motorenöl in Renningen entsorgt. Wie die Polizei berichtet, stellte der oder die Unbekannte zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 17.15 Uhr, auf einem land- und forstwirtschaftlichen Weg im Gewann „Unterer Renninger Weg“ in Höhe des „Knappenbergweg“ drei Kunststoffbehälter mit Motorenöl ab. Ein Teil des Motorenöls gelangte auf den asphaltierten Weg und musste von der Feuerwehr abgebunden werden. Der Weg befindet sich in einem Heilquellenschutzgebiet. Das Öl gelangte nicht ins Erdreich. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 entgegen.