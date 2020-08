Renningen - Wegen einer Ölspur ist eine 38 Jahre alte Motorradfahrerin am Sonntag in Renningen gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Mutmaßlich am Sonntag hat ein noch unbekannter Fahrer auf der Kreisstraße 1015 in Richtung Weil der Stadt, im Kreisverkehr an der Tankstelle, Öl aus seinem Fahrzeug verloren. Der oder die Unbekannte setzte die Fahrt aber fort. Gegen 13.15 Uhr fuhr die Motorradfahrerin in den Kreisel und verlor wegen der Ölspur die Kontrolle über ihr Motorrad, an dem ein Schaden von rund 1500 Euro entstand. Die Polizei Leonberg, Telefon, 0 71 52 / 60 50, sucht Hinweise zum Verursacher der Ölspur.