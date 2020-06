Renningen - Nach einer Unfallflucht, die am Donnerstag in der Benzstraße in Renningen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 9 Uhr und 9:30 Uhr stand ein Mercedes auf dem Parkplatz eines Discountermarktes. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrer gegen den geparkten Wagen: Die Heckstoßstange wurde beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 1500 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte einfach das Weite. Unter der Telefonnummer 07152 605-0 nimmt das Polizeirevier Leonberg Hinweise zum Verursacher entgegen.