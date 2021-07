Polizeibericht aus Renningen Kinder fast vom Rad gedrängt

Renningen - Die Polizei ermittelt gegen einen 19-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wie die Polizei mitteilt, war der 19-Jährige am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der Voräckerstraße in Richtung Leonberger Straße in Renningen unterwegs. An einer Fahrbahnverengung soll er drei Kinder, die ihm auf Fahrrädern entgegen kamen und Vorrang hatten, nicht beachtet haben. Stattdessen soll er die Kinder angeschrien haben, sie sollten doch den Gehweg benutzen. Außerdem soll er versucht haben, sie mit seinem Auto abzudrängen, sodass sie fast gestürzt wären.