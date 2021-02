Polizeibericht aus Renningen Jugendliche sprayen Klohäuschen voll

Renningen - Die Polizei sucht nach drei jungen Tätern, zwei weiblich, einer männlich, die am Montag gegen 16 Uhr ihr Unwesen in der Alten Bahnhofstraße in Renningen getrieben haben. Gegenüber dem Bahnhofsgelände sprühten die Unbekannten mit silberner Farbe einen Schriftzug auf ein Toilettenhäuschen. Anschließend fuhren zwei Täterinnen mit einem Fahrrad durch die Bahnhofsunterführung und dann über die Industriestraße davon. Ein dritter Täter rannte den beiden Jugendlichen hinterher. Die Drei wurden während ihrer Tat von einer Zeugin beobachtet, die daraufhin die Polizei alarmierte. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief aber ohne Erfolg.