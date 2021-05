Renningen - Zwei Männer haben sich am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße in Renningen um einen Einkaufswagen gestritten. Wie die Polizei berichtet, gingen die beiden 47 und 57 Jahre alten Männer gegen 10.30 Uhr so heftig aufeinander los, dass beide leicht verletzt wurden. Beide werden nun wegen Körperverletzung angezeigt.