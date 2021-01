Polizeibericht aus Renningen Filmreife Fahndungsszenen im nächtlichen Malmsheim

Der Taxifahrer meldet sich beim Anrufer und gibt an, am vereinbarten Ort zu sein. Daraufhin betreten zwei Personen aus Richtung Kirche kommend den Platz und laufen auf das Taxi zu. Es sind die beiden Gesuchten. Als sie die Beamen entdecken, nehmen sie erneut die Füße in die Hand. Sie sprinten über einen Hof und springen über einen Gartenzaun in die Perouser Straße. Doch hier endet ihre Flucht. Polizisten nehmen sie vorläufig fest. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen wohnen in Stuttgart. Die Polizisten verständigen die Erziehungsberechtigte des 17-Jährigen. Dann dürfen die jungen Männer vorerst gehen.

Fortsetzung folgt, vermutlich vor Gericht.