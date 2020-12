Polizeibericht aus Renningen Falscher Mechaniker erbeutet Geld

Renningen - Ein flascher Heizungsmechaniker hat am Dienstagmittag eine Seniorin in Renningen bestohlen. Der Mann war der älteren Frau zwischen 11 und 11.30 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Brückenstraße aufgefallen. Der Unbekannte gab sich als Heizungsmechaniker aus und bat die Dame, die Heizungen in ihrer Wohnung aufzudrehen. Während die Seniorin dies tat, entwendete er einen Geldbeutel samt Inhalt und darüber hinaus noch Schmuck. Nachdem der Unbekannte die Wohnung daraufhin wieder verlassen hatte, bemerkte die ältere Dame den Diebstahl erst zu einem späteren Zeitpunkt und alarmierte die Polizei.