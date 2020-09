Renningen - Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der B 295 bei Renningen, auf Höhe der Kreuzung mit der Kreisstraße 1015 nach Malmsheim, ereignet. Eine 79 Jahre alte Skoda-Fahrerin befuhr gegen 15 Uhr die Bundesstraße in Richtung Weil der Stadt. Die Polizei geht davon aus, dass sie dabei eine rote Ampel übersah. In der Folge prallte sie mit einem VW zusammen, dessen 43-jähriger Fahrer von der Kreisstraße nach links auf die B 295 abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 23 000 Euro, die Autos mussten abgeschleppt werden.