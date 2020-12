Renningen - In ein Wohnhaus in Malmsheim ist am Donnerstag eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, hebelten die unbekannter Täter zwischen 9.30 und 22.15 Uhr ein Küchenfenster eines Hauses in der Talstraße auf. Im Haus durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld und andere Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand an Mobiliar und Fenster ein Schaden von etwa 1000 Euro. Vermutlich verließen die unbekannten Täter das Haus durch die Eingangstür. Die Polizei sucht Zeugen, die sich beim Revier Leonberg unter der Nummer 0 71 52 / 60 50 melden können.