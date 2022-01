Polizeibericht aus Renningen Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Renningen - Das möchte bei der Rückkehr nach Hause niemand erleben: Ein oder mehrere unbekannte Täter sind am Montag zwischen 8.30 und 16.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Mühlgasse in Renningen eingebrochen. Sie hebelten zunächst die Hauseingangstür auf und im Anschluss zwei Wohnungstüren. So gelangten sie in die Wohnräume. Die Täter durchsuchten die Zimmer und entwendeten mehrere Uhren sowie einen größeren Bargeldbetrag.