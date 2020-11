Polizeibericht aus Renningen Betrüger geben sich als Bauarbeiter aus

Renningen - Ein Betrüger-Duo hat am Donnerstag Vormittag eine 85-Jährige in Renningen um etwa 380 Euro gebracht. Die beiden bislang unbekannten Täter klopften an der Wohnungstüre der Seniorin und gaben sich als Bauarbeiter einer nahe gelegenen Baustelle aus. Sie sagten, sie hätten eine offene Stelle am Dach entdeckt, durch die Wasser ins Haus laufe und verwiesen auf eine feuchte Stelle an der Wand, die vermutlich zuvor selbst durch die Betrüger angebracht worden war. Für die Reparatur des Wasserschadens verlangte das Duo 380 Euro, die die 85-Jährige in bar aushändigte. Unter dem Vorwand, Material holen zu müssen, verschwanden die beiden Männer, ohne die vereinbarten Reparaturen auszuführen.