Polizeibericht aus Renningen Bauhof-Einbrecher werden gefasst

Renningen - Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Polizei in der Nacht zum Samstag einen Einbruch in den Renninger Bauhof und damit den Diebstahl von Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro vereitelt. Der Zeuge hatte kurz nach Mitternacht die Polizei verständigt, nachdem er auf dem Parkplatz eines Unternehmens an der Industriestraße verdächtige Personen beobachtet hatte. Vor Ort entdeckten Polizeibeamte zwei Pkw, die erst kurz zuvor dort abgestellt worden waren.