Gegen 7.20 Uhr war die junge Frau mit ihrem VW auf der B 295 in Richtung Leonberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf Höhe der Stadt Renningen auf die Gegenfahrspur und krachte nacheinander in zwei Audi. Ein weiteres dahinter fahrendes Auto wurde leicht an der Stoßstange getroffen. Die Polizei musste den Verkehr an der Unfallstelle vorbeiführen, es kam zu längeren Staus im Berufsverkehr. Gegen 8 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.