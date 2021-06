Renningen - Die Polizei hat den Führerschein eines 86-Jährigen beschlagnahmt, nachdem dieser am Sonntagabend in Renningen in der Alten Bahnhofsstraße mit seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Senior mit seinem Mercedes im Zickzack umher und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr ein. Er konnte auf der B 464 auf Höhe Grafenau festgestellt und kontrolliert werden. Der Mann machte einen verwirrten Eindruck, war desorientiert und konnte sich lediglich mithilfe eines Krückstockes auf den Beinen halten. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Schäden am Fahrzeug deuten darauf hin, dass der Senior einen Unfall hatte. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 71 52 / 60 50 entgegen.