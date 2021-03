Polizeibericht aus Renningen 19-Jährige in S-Bahn sexuell belästigt

Renningen/Weil der Stadt - Eine 19-Jährige ist am Montagabend während der Fahrt mit der S-Bahn-Linie 60 in Richtung Weil der Stadt sexuell belästigt worden. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilt, war die junge Frau von ihrem Sitz aufgestanden, um den Zug am Bahnhof Renningen zu verlassen. Beim Aussteigen soll ihr ein 33 Jahre alter Mann unvermittelt an das Gesäß gefasst haben. Kurz nach dem Aussteigen informierte die Frau die Polizei über den Notruf.