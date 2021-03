Polizeibericht aus Renningen 18-Jähriger baut beim Überholen einen Unfall

Renningen - Auf der Kreisstraße (K1015) zwischen Malmsheim und Renningen hat es am Mittwochabend gekracht. Die Polizei (Telefon 0 71 52 / 60 50) sucht Zeugen. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer war gegen 17.45 Uhr auf der von Malmsheim kommend in Richtung Renningen unterwegs, als er von einem 18-jährigen Mercedes-Fahrer kurz vor dem Kreisverkehr an der Einmündung der Nord-Süd-Straße (K1060) bei Renningen überholt wurde. Die beiden Fahrzeugen kollidierten miteinander.