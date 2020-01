Polizeibericht aus Pforzheim A 8: Schwerer Lkw-Unfall sorgt für viel Stau

Pforzheim - Ein schwerer Lkw-Unfall auf der A 8 bei Pforzheim hat am Donnerstagnachmittag für Stau bis Leonberg gesorgt. In Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe waren vier Sattelzüge ineinander gefahren. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei Menschen schwer sowie zwei weitere leicht verletzt. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Autobahn war bis in die Abendstunden gesperrt. Der Verkehr staute sich mehr als 15 Kilometer zurück bis nach Leonberg.