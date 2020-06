Polizeibericht aus Münklingen Unbekannter stiehlt gesichertes Motorrad

Weil der Stadt - Ein bislang unbekannter Motorraddieb hat am Dienstag im Weiler Teilort Münklingen zugeschlagen. In der Zeit zwischen 18.15 und 18.45 Uhr stahl der Unbekannte die Maschine der Marke Suzuki XT 125, die in der Neuhauser Straße abgestellt war. Das orangefarbene Motorrad mit schwarzer, das ein Calwer Kennzeichen (CW) hat, war mit einem Lenkradschloss gesichert. Das Bike hat einen Wert von rund 1300 Euro.