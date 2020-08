Mönsheim - Ein 58-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag gegen 19.40 Uhr in der Weissacher Straße schwer verletzt aufgefunden worden. An einer Gefällstrecke stürzte der Mann mit seinem Fahrrad. Der 58-Jährige hat an den Unfall keine Erinnerung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei, Telefon 0 72 31 / 1 86 31 11, zu melden.