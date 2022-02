Mönsheim - Mehrere Unbekannte haben am Wochenende versucht, einen Geldautomaten der Mönsheimer Sparkasse zu sprengen. Wie die Polizei berichtet, hatte in der Nacht zum Sonntag, gegen 2.45 Uhr, ein aufmerksamer Anwohner der Sparkasse in der Mönsheimer Straße die Polizei verständigt, noch während die Täter sich an dem Automaten aufhielten. Diese sollen nach Zeugenangaben in einer dunklen Mittelklasselimousine vom Tatort geflüchtet sein. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Der Automat wurde aber durch eingeleitetes Gas stark beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 72 31/ 1 86 44 44.