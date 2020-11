Polizeibericht aus Mönsheim Nach Drogenkonsum außer Kontrolle

Mönsheim - Ein offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stehender 18-Jähriger hat am Samstagabend in Mönsheim Einsatzkräfte des Polizeireviers Mühlacker leicht verletzt. Gegen 18 Uhr wurde dem Revier telefonisch mitgeteilt, dass ein Mann im Erlenweg offenbar nach dem Konsum von LSD randalieren würde. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der 18-Jährige zunächst geflüchtet, wurde aber nach kurzer Zeit in der näheren Umgebung halbnackt aufgefunden.