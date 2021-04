Polizeibericht aus Magstadt Großeinsatz bei Video-Dreh

Magstadt - Mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Coronaverordnung und Platzverweisen endete in Magstadt am Donnerstag gegen 23 Uhr ein Polizeieinsatz. Gegen 21 Uhr erhielt die Polizei über soziale Medien und durch Anrufe von Kunden einer Tankstelle an der B 464 Kenntnis von einer größeren Personenansammlug auf dem Tankstellengelände. Da Hinweisgeber von bis zu 200 Personen sprachen, fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Sindelfingen und benachbarter Polizeireviere, unterstützt durch die Polizeihundeführerstaffel und Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz zur Tankstelle, wo sie 20 Personen antrafen. Mehrere PS-starke Fahrzeuge waren auf dem Gelände abgestellt.